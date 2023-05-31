Об этом в эфире "Свобода. Утро " сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы потеряли часть генерации и также часть потребителей. Например, сетевые компании, такие как Укрэнерго и облэнерго, у них выручка упала автоматически на 30 процентов просто из-за того, что потребление сильно сократилось. Генерирующие компании недополучают средства из-за того, что побито много генерации" , – сказал он.

Кудрицкий напомнил, что часть генерирующих мощностей находится во временной оккупации.

"Самый яркий пример – это Запорожская атомная электростанция. Но не только она. Еще есть Каховская гидроэлектростанция, еще есть тепловые электростанции в Донецкой, Запорожской, Луганской области. Потеряно много активов и, конечно, гораздо труднее стало сводить концы с концами", - сказал глава правления НЭК "Укрэнерго".

По его словам, недофинансирование в энергосистеме наблюдалось и до полномасштабного вторжения РФ, но сейчас стало еще более ощутимым.

Ранее СМИ сообщали, что правительство решило поднять тарифы на электроэнергию для населения с 1 июня.

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