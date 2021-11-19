Вырубка лесов Амазонки достигла наибольших за 15 лет масштабов

Об этом сообщает BBC.



Бразильское агентство космических исследований (INPE) определило, что за год уровень вырубки лесов вырос на 22%.



Согласно отчету агентства за 2020-2021 годы было потеряно более 13 тыс. кв. км лесной площади - это наибольший показатель с 2006 года.



Леса Амазонки - это дом для более 3 млн видов животных и растений и около 1 млн коренных жителей.



Регион Амазонки играет немаловажную роль в замедлении темпов глобального потепления, поскольку перерабатывает большие объемы углерода. Амазонский влажный лес является самым большим тропическим лесом в мире.



Ситуация с вырубкой лесов в Бразилии значительно ухудшилась при правлении президента Жаира Болсонара, который поощряет ведение сельского хозяйства и добычу полезных ископаемых в тропических лесах.



На климатическом саммите в Глазго COP26 Бразилия стала одной из стран, обязавшихся остановить вырубку лесов к 2030 году.



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