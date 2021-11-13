"Выруби его". Тельбизова и Осипова уволили из "Укрэксимбанка"

Такое единодушное решение принято на внеочередном заседании наблюдательного совета банка, сообщает Еспресо.TV.



Как сообщает пресс-служба банка, что во время заседания члены Наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что "они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей Банка и конфликт между личными интересами и интересами Банка".

"Члены Наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова И.Г. и Осипова О.Л. в должностях создает угрозу всей системе безопасности Банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные, комплайенс и репутационные риски", - говорится в сообщении на странице банка в Facebook, появившемся около 23:00 в пятницу, 12 ноября.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка", приближенным к президенту Владимиру Зеленскому банкиром из Кривого Рога Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Видео нападения удалили, но вскоре его удалось восстановить .

При этом в самом "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Мецгера сначала объяснили "незаконным завладением банковской тайной".

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство принадлежащего государству "Укрэксимбанка"должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".

Скандал вышел на международный уровень .



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