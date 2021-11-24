Выросло количество погибших после трагедии на параде в Вокеше: ребенок стал шестой жертвой
Восьмилетний мальчик стал шестым погибшим в результате наезда на рождественский парад в Вокеше. Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве
Об этом сообщает Associated Press .
Во вторник 23 ноября восьмилетний Джексон Спаркс стал шестым погибшим в результате наезда на рождественский парад.
Как известно, вечером 21 ноября во время проведения рождественского парада в городе Вокеша, штат Висконсин, красный внедорожник влетел в толпу зрителей.
Пятеро человек в возрасте от 52 до 81 были объявлены мертвыми через несколько часов после инцидента. Отмечается, что пострадали 62 человека.
В совершении умышленного убийства по пяти пунктам обвиняют 39-летнего Даррелла Брукса. Это обвинение предусматривает пожизненное заключение. Предварительное слушание назначено на 14 января.
"Природа этого преступления шокирует", – заявил комиссар суда города Вокеша Кевин Костелло.
С 1999 года Брукс обвинялся в преступлениях более десятка раз, преимущественно в Висконсине, а также в Джорджии и Неваде. Также на момент расследования катастрофы на параде против него возбуждено два нераскрытых дела.
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