Выросло количество погибших после трагедии на параде в Вокеше: ребенок стал шестой жертвой

Об этом сообщает Associated Press .



Во вторник 23 ноября восьмилетний Джексон Спаркс стал шестым погибшим в результате наезда на рождественский парад.



Как известно, вечером 21 ноября во время проведения рождественского парада в городе Вокеша, штат Висконсин, красный внедорожник влетел в толпу зрителей.



Пятеро человек в возрасте от 52 до 81 были объявлены мертвыми через несколько часов после инцидента. Отмечается, что пострадали 62 человека.



В совершении умышленного убийства по пяти пунктам обвиняют 39-летнего Даррелла Брукса. Это обвинение предусматривает пожизненное заключение. Предварительное слушание назначено на 14 января.



"Природа этого преступления шокирует", – заявил комиссар суда города Вокеша Кевин Костелло.



С 1999 года Брукс обвинялся в преступлениях более десятка раз, преимущественно в Висконсине, а также в Джорджии и Неваде. Также на момент расследования катастрофы на параде против него возбуждено два нераскрытых дела.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb