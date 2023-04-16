Выросло количество подтоплений в Украине: пострадали более 900 дворов, сотни домов
По состоянию на утро 16 апреля в Украине остаются подтоплены 916 домохозяйств (города, подворья) и 225 домов, из них 187 дачных
Об этом сообщает ГСЧС.
"Наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется", – утвердили в пресс-службе.
Так, в настоящее время подтоплены 916 домохозяйств (города, подворья) и подтоплены 225 домов, из них 187 дачных. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 10 747 га сельхозугодий.
Транспортное сообщение возбуждено до 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1.
- Напомним, по состоянию на 16:00 15 апреля в 14 украинских населенных пунктах было подтоплено около 600 домохозяйств , также от воды пострадали не менее 28 жилых домов.
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