Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"С севера и юга от Бахмута наши войска продвигаются по высотам. Высоты - это контроль за большой частью территории. Затягивание предоставления вооружения со стороны западных партнеров приводят к тому, что мы своими телами должны решать вопросы скорости освобождения территорий. Обидно читать во многих важных западных изданиях о критике в сторону Украины относительно медленного продвижения", - подчеркнул Лапин.

По словам офицера ВСУ, на южном плацдарме уже вырисовываются участки фронта, смотрящие в сторону Токмака.

"На южном направлении тяжело работаем, закрепляемся и готовимся к очередным атакам. Уже вырисовываются участки фронта, которые смотрят в сторону Токмака. Участки, которые смотрят в направлении моря. В районе Старомайорска и еще на некоторых участках мы прошли тотально заминированные территории. Вышли на рубежи и готовимся двигаться дальше. Мы отбили позиции вокруг Авдеевки и продвинулись. Если раньше в Донецк было 20 км, то сегодня на некоторых участках 15 км", - подчеркнул Лапин.

Офицер ВСУ также добавил, что на направлении Сватово – Кременная сосредоточены наибольшие резервы оккупантов.

"Сообщалось, что там находятся до 100 тыс. военных и около 900 танков. Россияне будут использовать эту армаду, чтобы пытаться давить на наш фронт", - отметил Лапин.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на сообщения о медленных темпах контрнаступления ВСУ и заявил, что никаких дедлайнов и графиков не существует

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воиныосвободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских кафиров с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Аналитики The New York Times сообщили , что россияне перенапряжены, испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением и становится заметным, как они начинают отступать.

На фронте в течение 2 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 44 боестолкновения. Враг пытался восстановить утраченное положение на Бахмутском и Шахтерском направлениях.