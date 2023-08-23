Выразить твердую поддержку: Украину посетят депутаты парламентов 14 стран и Европарламента

Об этом пишет EER.

23 августа в Киеве проходит третий саммит Крымской Платформы, на котором будут присутствовать члены делегации, а в четверг, 24 августа, в День Независимости Украины, депутаты посетят аэродром в Гостомеле и Ирпень.

На встречах с представителями правительств европейских стран планируется обсудить ситуацию в сфере безопасности и предоставления Украине помощи, необходимой для стратегической победы над Россией, также будет поднят вопрос о привлечении РФ к ответственности и о компенсации нанесенного войной ущерба.

Глава комиссии парламента Эстонской республики по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что цель международной делегации - выразить твердую поддержку Украине во время визита, выпадающего накануне Дня Независимости, сообщила пресс-служба рейгикога.

В рамках двухдневного визита в Украину примут участие делегаты от Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Испании, Ирландии, Исландии, Канады, Литвы, Польши, Португалии, Швеции, Германии, Финляндии и Европейского парламента, входящие в созданную для поддержки Украины всемирную парламентскую сети United4Ukraine.

Делегации проведут встречи со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и руководителями парламентских комиссий, а также членами правительства.