Об этом он сообщил в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что на заседании Ставки сегодня докладывали и командующие направлениями, и главнокомандующий ВСУ. Также были доклады с фронта.

"Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия, запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу. А также то, что делается сейчас, в эти дни, на передовой", - сказал Зеленский.

Выслушали информацию об общей ситуации на фронте, особый акцент сделали на мобилизации в стране, на том, как и что происходит. Также обсудили ситуацию на каждой боевой позиции каждого горячего направления. В частности говорилось о Бахмутском и Углегорском направлениях, о том, как защищают и усиливают украинские позиции и какой там наносят урон России.

"Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе - Бахмут, Угледар, Марьинка, Креминная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что заслушал также доклад по Одесскому направлению. Сейчас там ситуация без перемен, контролируемая. Также контролируют ситуацию и на Северном направлении и по всей северной границе.

Также Зеленский провел сегодня разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили о дальнейшей оборонной поддержке, защите наших людей и всей Европы. Обсудили сотрудничество Украины и Франции на международных площадках и ряд других важных решений.

"Провел сегодня также несколько совещаний с членами правительства и с нашим международным блоком – Офиса и правительства. С представителями сектора обороны. Будут новые наши инициативы, новые результаты для Украины, новые достижения в отношениях с партнерами", - сказал Зеленский.