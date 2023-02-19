"Выравниваем ситуацию": Зеленский провел заседание Ставки в новом формате
В воскресенье, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в новом формате, в ходе которой обсудил ситуацию на фронте и перспективы ее развития
Об этом он сообщил в вечернем обращении.
Зеленский отметил, что на заседании Ставки сегодня докладывали и командующие направлениями, и главнокомандующий ВСУ. Также были доклады с фронта.
"Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия, запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу. А также то, что делается сейчас, в эти дни, на передовой", - сказал Зеленский.
Выслушали информацию об общей ситуации на фронте, особый акцент сделали на мобилизации в стране, на том, как и что происходит. Также обсудили ситуацию на каждой боевой позиции каждого горячего направления. В частности говорилось о Бахмутском и Углегорском направлениях, о том, как защищают и усиливают украинские позиции и какой там наносят урон России.
"Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе - Бахмут, Угледар, Марьинка, Креминная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что заслушал также доклад по Одесскому направлению. Сейчас там ситуация без перемен, контролируемая. Также контролируют ситуацию и на Северном направлении и по всей северной границе.
Также Зеленский провел сегодня разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили о дальнейшей оборонной поддержке, защите наших людей и всей Европы. Обсудили сотрудничество Украины и Франции на международных площадках и ряд других важных решений.
"Провел сегодня также несколько совещаний с членами правительства и с нашим международным блоком – Офиса и правительства. С представителями сектора обороны. Будут новые наши инициативы, новые результаты для Украины, новые достижения в отношениях с партнерами", - сказал Зеленский.
- В воскресенье, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 333 граждан РФ, среди которых банкиры, и против Московской биржи.
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