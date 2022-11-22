Выпустил арестантов, сотрудничал с оккупантами: в Херсоне задержан экс-чиновник исправительной колонии

Об этом информирует Офис генерального прокурора .



"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачен экс-начальник отдела "Северной исправительной колонии №90", который во время оккупации города пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора", - пишет пресс-служба.

Следователи установили, что должностное лицо приказало сотрудникам следственного изолятора покинуть место службы и оставить ключи от камер и служебных помещений в доступе для заключенных. Это привело к массовому бегству.

Сообщается, что мужчина также добровольно вступил в должность так называемого начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора в незаконно созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Он был задержан в деоккупированном Херсоне. В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене.

Служба безопасности Украины также информировала о нахождении очередной застенки российских оккупантов, "херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенок правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.

17 ноября Генштаб отчитывался о минировании захватчиками инфраструктуры в Каховке также свидетельствовали об изъятии всех учебников по истории Украины в Энергодаре.

Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали.

СБУ задержала коллаборанта, который "выбивал голоса" у местных оккупантов за присоединение Херсона к РФ.

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