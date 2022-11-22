Выпустил арестантов, сотрудничал с оккупантами: в Херсоне задержан экс-чиновник исправительной колонии
Экс-начальник отдела херсонской колонии был задержан за то, что выпустил заключенных и возглавил отдел оккупационного СИЗО
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачен экс-начальник отдела "Северной исправительной колонии №90", который во время оккупации города пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора", - пишет пресс-служба.
Следователи установили, что должностное лицо приказало сотрудникам следственного изолятора покинуть место службы и оставить ключи от камер и служебных помещений в доступе для заключенных. Это привело к массовому бегству.
Сообщается, что мужчина также добровольно вступил в должность так называемого начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора в незаконно созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".
Он был задержан в деоккупированном Херсоне. В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене.
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