Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Курсантов 3 и 4 курсов "Михайловской военной артиллерийской академии" (Санкт-Петербург) планируют направить в распоряжение группировки прикрытие государственной границы. На курсантов возложат выполнение специальных задач по подготовке командиров пушек и командиров артиллерийских взводов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после подготовки личный состав планируется перебросить на временно оккупированные территории Украины.

По данным Центра национального сопротивления, все выпускники высших военных учебных заведений 2023 отправлены на передовые позиции. Это сделано с целью пополнения некомплекта командного состава в воинских частях, которые дислоцируются в Брянской и Белгородской областях для прикрытия государственной границы.