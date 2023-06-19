Выпускников российских военных вузов готовят к отправке на войну в Украину
Курсантов российских военных вузов продолжают готовить к ротации на границах с Украиной
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Курсантов 3 и 4 курсов "Михайловской военной артиллерийской академии" (Санкт-Петербург) планируют направить в распоряжение группировки прикрытие государственной границы. На курсантов возложат выполнение специальных задач по подготовке командиров пушек и командиров артиллерийских взводов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после подготовки личный состав планируется перебросить на временно оккупированные территории Украины.
По данным Центра национального сопротивления, все выпускники высших военных учебных заведений 2023 отправлены на передовые позиции. Это сделано с целью пополнения некомплекта командного состава в воинских частях, которые дислоцируются в Брянской и Белгородской областях для прикрытия государственной границы.
- В мае Центр национального сопротивления заявлял , что курсанты высших учебных военных заведений РФ уже проходят обучение на границе с Украиной. Отмечалось, что учатся в боевых условиях в Курской и Брянской областях РФ. Стажировка происходит на опорных пунктах подразделений 4 танковой дивизии 1 ТА и 76 десантно-штурмовой дивизии.
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