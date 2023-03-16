Это стало известно на прошедшем в четверг, 16 марта, брифинге с военным комиссаром Пензенской области Андреем Сурковым, информируют росСМИ.

"В ПГУ есть учебный центр. Повестки будут вручать, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности", - пояснил нововведение военным.

Пока такая договоренность достигнута только с ПГУ.