Выпускникам Пензенского госуниверситета вместе с дипломами будут вручать повестки
Выпускникам Пензенского государственного университета мужского пола вместе с дипломами будут вручать повестки в военкомат
Это стало известно на прошедшем в четверг, 16 марта, брифинге с военным комиссаром Пензенской области Андреем Сурковым, информируют росСМИ.
"В ПГУ есть учебный центр. Повестки будут вручать, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности", - пояснил нововведение военным.
Пока такая договоренность достигнута только с ПГУ.
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