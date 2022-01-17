"Выполнялись требования УПК по вручению документов": ДБР обвинило окружение Порошенко в препятствовании работе следователей

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.



"17 января 2022 года сотрудники ДБР в помещении аэропорта "Жуляны" выполнили все требования Уголовного процессуального кодекса Украины относительно вручения Петру Порошенко процессуальных документов, а именно ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и повестки о вызове на 11:00 27. в Печерский райсуд для его рассмотрения", - говорится в сообщении.



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При этом ДБР обвинило оцепление Порошенко в препятствовании работе следователей.



"Однако оцепление пятого президента Украины искусственно создавали предпосылки для того, чтобы помешать следователям ДБР выполнить их законные действия", - заявили в ДБР.