"Выполнялись требования УПК по вручению документов": ДБР обвинило окружение Порошенко в препятствовании работе следователей
Государственное бюро расследований заявило, что 17 января в аэропорту "Киев" следователи Бюро пытались вручить пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста и повестки о вызове в суд для рассмотрения ходатайства
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
"17 января 2022 года сотрудники ДБР в помещении аэропорта "Жуляны" выполнили все требования Уголовного процессуального кодекса Украины относительно вручения Петру Порошенко процессуальных документов, а именно ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и повестки о вызове на 11:00 27. в Печерский райсуд для его рассмотрения", - говорится в сообщении.
Читайте также. "Я еще выберу. Может, и за решеткой": Порошенко об уплате залога в 1 млрд грн во избежание ареста
При этом ДБР обвинило оцепление Порошенко в препятствовании работе следователей.
"Однако оцепление пятого президента Украины искусственно создавали предпосылки для того, чтобы помешать следователям ДБР выполнить их законные действия", - заявили в ДБР.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.93
Покупка 27.93Продажа 28.2
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное