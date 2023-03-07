Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Валерия Пашко.

Панихида за погибшими Максимом Михайловым, Юрием Горовцем, Тарасом Карпюком и Богданом Ляговым началась в Михайловском соборе, украинцы попрощаются с защитниками на Майдане Незалежности.

О гибели в Брянской области РФ четырех украинских воинов из диверсионной группы "Братство" стало известно в конце декабря 2022 года.