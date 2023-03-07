Выполняли самые сложные задачи в тылу врага: в Киеве прощаются с четырьмя бойцами батальона "Братство"
В Киеве прощаются с четырьмя бойцами батальона "Братство", выполнявшими самые сложные задачи в тылу врага. Ребят похоронят на Байковом кладбище
Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Валерия Пашко.
Панихида за погибшими Максимом Михайловым, Юрием Горовцем, Тарасом Карпюком и Богданом Ляговым началась в Михайловском соборе, украинцы попрощаются с защитниками на Майдане Незалежности.
О гибели в Брянской области РФ четырех украинских воинов из диверсионной группы "Братство" стало известно в конце декабря 2022 года.
- Глава "Братства" Дмитрий Корчинский 6 марта сообщил, что Минкульт отменил разрешение отпеть бойцов "Братства" в Успенском соборе Лавры. В ведомстве заявили, что обращений от религиозных организаций не получали, а потому никаких отказов или согласований не предоставляли.
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