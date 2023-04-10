Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Нардеп прокомментировал принятие Верховной Радой правки к законопроекту №8312 о возвращении выплат в 30 тыс. грн военным.

"После голосования в парламенте законопроект должен подписать председатель Верховной Рады и затем передать на подпись президенту Украины. В этом случае речь идет об очень больших средствах из государственного бюджета Украины, а говорить даже о частичной компенсации вследствие ограничения заработных плат для госслужащих, так это, как говорится, лишь бы поговорить. Для того, чтобы найти деньги на выплаты 30 тыс. грн всем военнослужащим независимо от их места пребывания, то по разным расчетам требуется более триллиона гривен в год. По предварительным расчетам речь идет о сумме от 60 до более 100 млрд грн в месяц. То есть это колоссальные деньги и сегодня сложно представить, где их можно найти без радикальных и не всегда популярных действий, как налогообложение или привлечение дополнительных заимствований и т.д.", - сказал Федор Вениславский.

Вениславский отметил, что необходимо осуществить выплаты нашим военнослужащим, потому что они и в тылу рискуют своей жизнью, потому что террористически направленный враг наносит ракетные удары по всей территории страны.

"Имеем закон и будем думать, как искать средства в бюджет для этих выплат. Данные выплаты будут касаться всех тех, кто принадлежит к сфере безопасности и обороны, то есть участвует в составе вооруженных формирований Украины защищает государственный суверенитет и территориальную целостность нашей государства независимо от их места нахождения", - добавил народный депутат Украины.