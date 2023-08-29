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Выплаты российским военным в несколько раз превышают среднюю зарплату населения РФ, - британская разведка

29 августа, 2023 вторник
10:09
Война с Россией Русские военные

Заработные платы военнослужащих в рядах российской армии почти в три раза превышают среднюю зарплату населения РФ. Именно этим жителей беднейших регионов России заманивают на войну с Украиной

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Там отмечают, что после полномасштабного вторжения в Украину военная служба в вооруженных силах России становится все более выгодной. Так, в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин отметил, что зарплата лейтенанта составляет 81 200 рублей (примерно 634 доллара) в месяц.

К октябрю того же года Путин объявил, что даже мобилизованные рядовые будут получать 195 тысяч рублей (примерно 1523 доллара) в месяц. В разведке Британии также отмечают, что на сегодняшний день многие младшие чины, которые служат в Украине, получают более 200 тысяч рублей (примерно 1562 доллара) в месяц.

"Это в 2,7 раза больше, чем средняя зарплата по России, которая составляет 72 851 рубль (569 долларов). Для сравнения, 2,7-кратная средняя зарплата в Великобритании будет равна более 90 000 фунтов стерлингов в год (примерно 107 812 долларов) ", - подчеркивают в минобороны Британии.

По мнению экспертов британской разведки, по всей вероятности, зарплата и вознаграждения являются сильным стимулом для военных, особенно из более бедных регионов России. В то же время там добавляют, что России пока вряд ли удастся выполнить плановые показатели по привлечению добровольцев в ряды воюющей на территории Украины армии.

  • Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал , что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно на войну в Украине они привлекают около 20 тысяч человек.
  • Также впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал , что мобилизация на территории РФ не прекращается. Российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украине.
Россия
російська армія
Великобритания
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