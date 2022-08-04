Выплаты были по 1000 долларов за информацию. Но люди отказываются от денег. Ким рассказал об "охоте" на предателей в Николаеве
Глава Николаевской ОВА рассказал, сработала ли практика вознаграждений за разоблачение враждебных корректировщиков в Николаевской области
Об этом Виталий Ким сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, люди помогли задержать уже четырех корректировщиков вражеского огня.
"Выплаты были — по 1000 долларов. Но большинство людей просто отказывается от этих денег. Есть даже предлагающие доплатить за то, чтобы поймали корректировщиков. Спецслужбы работают — увидите еще", - сказал Виталий Ким.
Он объяснил, что платит личные денежные средства.
"Выплаты из собственного кармана, у нас нет такой статьи расходов, как вознаграждение за корректировщиков".
Также Ким заявил, что планируют закрыть Николаев для "охоты" на враждебных корректировщиков. Но отказался назвать точную дату: "Чем больше мы об этом говорим, тем меньше будет эффекта, перенесем этот вопрос позже", - сказал глава Николаевской ОВА.
- 4 августа СБУ задержала франковца – корректировщика огня. Его завербовала ФСБ.
- 21 июля СБУ задержала чиновника одного из самых мощных предприятий региона: корректировал российский огонь по аэропорту Кривого Рога.
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