Об этом Виталий Ким сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, люди помогли задержать уже четырех корректировщиков вражеского огня.

"Выплаты были — по 1000 долларов. Но большинство людей просто отказывается от этих денег. Есть даже предлагающие доплатить за то, чтобы поймали корректировщиков. Спецслужбы работают — увидите еще", - сказал Виталий Ким.

Он объяснил, что платит личные денежные средства.

"Выплаты из собственного кармана, у нас нет такой статьи расходов, как вознаграждение за корректировщиков".

Также Ким заявил, что планируют закрыть Николаев для "охоты" на враждебных корректировщиков. Но отказался назвать точную дату: "Чем больше мы об этом говорим, тем меньше будет эффекта, перенесем этот вопрос позже", - сказал глава Николаевской ОВА.

4 августа СБУ задержала франковца – корректировщика огня. Его завербовала ФСБ.

21 июля СБУ задержала чиновника одного из самых мощных предприятий региона: корректировал российский огонь по аэропорту Кривого Рога.