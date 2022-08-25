Об этом Анна Малян написала на своей странице в фейсбуке.

"Зрады нет. Обидно, что эти фейки о якобы отмене выплаты 15 млн грн семьям павших героев распространяют свои. Единовременная выплата семьям павших героев защитников Украины сохраняется в размере 15 млн грн", - написала заместитель министра обороны.

По ее словам, еще 28 февраля правительство утвердило решение, согласно которому выплата семьям погибших защитников Украины составляет 15 млн грн. Это решение никто не отменял.

25 августа 2022 года вступил в силу закон “О внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, который вносит изменения в порядок выплат.

В частности, в законе четко определен круг лиц, имеющих право на одноразовую денежную помощь в случае гибели военнослужащего, а именно: родители, один из супругов, не женившийся во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, иждивенцы погибшего (умершего).

Кроме того, документ упорядочивает вопрос осуществления доплаты единовременного пособия в случае изменения группы инвалидности или процента потери трудоспособности осуществляется независимо от срока, прошедшего после первичного установления инвалидности или частичной потери трудоспособности (ранее ограничивалось двухлетним сроком).

На законодательном уровне урегулирован вопрос выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения, т.е. Законом закреплено действующее на сегодняшний день положение постановления Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим... во время действия военного положения“.

Законом предусмотрено, что размер пособия определяется Кабинетом Министров, который уже установлен Правительством в постановлении №168.

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