Выплату помощи переселенцам в следующем году продлят автоматически, - Лубинец

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в telegram.

В профильных ведомствах обсудили риски прекращения выплаты пособия на проживание в случае неподачи документов для его возобновления с 1 января. По результатам совещания принято решение, что с нового года начисления помощи на проживание ВПЛ продолжат автоматически.

"Для получения помощи на проживание ВПЛ не нужно будет предоставлять подтверждающие документы о своем материальном состоянии, поскольку получение указанной помощи не зависит от полученного дохода и бессрочно", - заявили в Офисе омбудсмена.

24 декабря Минреинтеграции отменило проверку актуального места проживания внутри перемещенных лиц.

28 декабря Минреинтеграции утвердило новый перечень временно оккупированных территорий и тех, где прошли боевые действия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb