Выплату помощи переселенцам в следующем году продлят автоматически, - Лубинец
Выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц в 2023 году продлят автоматически
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в telegram.
В профильных ведомствах обсудили риски прекращения выплаты пособия на проживание в случае неподачи документов для его возобновления с 1 января. По результатам совещания принято решение, что с нового года начисления помощи на проживание ВПЛ продолжат автоматически.
"Для получения помощи на проживание ВПЛ не нужно будет предоставлять подтверждающие документы о своем материальном состоянии, поскольку получение указанной помощи не зависит от полученного дохода и бессрочно", - заявили в Офисе омбудсмена.
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