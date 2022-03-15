Выплата стипендий, зарплаты учителям, места жительства: Рада приняла законопроект о госгарантиях для педагогов и получающих образование
Верховная Рада приняла законопроект о госгарантиях в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения для педагогов и получающих образование
Об этом сообщила в Telegram глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
Если соискатели образования, работники учебных заведений и науки вынуждены были сменить место жительства, покинуть рабочее место, место обучения, независимо от места пребывания, на время особого периода гарантируется:
- организация образовательного процесса в форме, наиболее безопасной для участников;
- сохранение места работы, среднего заработка, выплата стипендии и других выплат согласно законодательству;
- место жительства и обеспечения питанием (при необходимости).
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