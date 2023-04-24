Выписку о несудимости отныне можно получить в приложении "Дия"
В приложении "Дия" теперь можно получить выписку о несудимости. Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в telegram.
Для того, чтобы получить выписку о несудимости в "Дии", нужно:
- в приложении перейти в раздел "Услуги";
- выбрать "Справки и выписки" - "Выписка об отсутствии судимости";
- выбрать тип и цель запроса;
- заполнить данные о себе;
- отправить запрос.
"Если информация есть в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически. И вы сразу получите ее на телефон", - говорится в сообщении Минцифры.
- 13 февраля сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины не планирует внедрять новые сервисы в Дии, чтобы отправлять повестки.
- 14 марта стало известно, что в приложении для смартфонов "Дия" не будет цифровых повесток. Реестр "Оберег", где хранятся данные о военнообязанных, не имеет отношения к Дии.
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