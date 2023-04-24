Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в telegram.

Для того, чтобы получить выписку о несудимости в "Дии", нужно:

в приложении перейти в раздел "Услуги";

выбрать "Справки и выписки" - "Выписка об отсутствии судимости";

выбрать тип и цель запроса;

заполнить данные о себе;

отправить запрос.

"Если информация есть в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически. И вы сразу получите ее на телефон", - говорится в сообщении Минцифры.