Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что к организации может быть причастен руководитель учебного центра Нацгвардии, ведь на рапортах по начислению боевых премий своим подчиненным есть его подпись. Среди них – трое старших офицеров. В то же время участники не были в районах боестолкновений.

Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года злоумышленники незаконно премировали себя на общую сумму почти 1 млн гривен.

По данным экспертизы СБУ, подтверждены факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.

Руководитель учебного центра Национальной гвардии уведомлен о подозрении в халатном отношении к военной службе. Трем его подчиненным - в злоупотреблении властью или служебным положением. Злоумышленникам может грозить до 8 лет тюрьмы.