Выписали себе почти 1 млн грн "боевых", не работая на фронте: руководству учебного центра НГУ объявили подозрения
Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что к организации может быть причастен руководитель учебного центра Нацгвардии, ведь на рапортах по начислению боевых премий своим подчиненным есть его подпись. Среди них – трое старших офицеров. В то же время участники не были в районах боестолкновений.
Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года злоумышленники незаконно премировали себя на общую сумму почти 1 млн гривен.
По данным экспертизы СБУ, подтверждены факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.
Руководитель учебного центра Национальной гвардии уведомлен о подозрении в халатном отношении к военной службе. Трем его подчиненным - в злоупотреблении властью или служебным положением. Злоумышленникам может грозить до 8 лет тюрьмы.
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