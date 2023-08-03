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Выписали себе почти 1 млн грн "боевых", не работая на фронте: руководству учебного центра НГУ объявили подозрения

3 августа, 2023 четверг
15:21
Криминал

Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что к организации может быть причастен руководитель учебного центра Нацгвардии, ведь на рапортах по начислению боевых премий своим подчиненным есть его подпись. Среди них – трое старших офицеров. В то же время участники не были в районах боестолкновений.

Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года злоумышленники незаконно премировали себя на общую сумму почти 1 млн гривен.

По данным экспертизы СБУ, подтверждены факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.

Руководитель учебного центра Национальной гвардии уведомлен о подозрении в халатном отношении к военной службе. Трем его подчиненным - в злоупотреблении властью или служебным положением. Злоумышленникам может грозить до 8 лет тюрьмы.

  • 26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.
  • Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему уклонения от призыва на военную службу.
СБУ
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