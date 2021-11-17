"Вынужденный шаг": Кличко прокомментировал повышение тарифов в транспорте Киева
Мэр Киева Виталий Кличко назвал повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года "вынужденным шагом"
Об этом Кличко сказал в эфире телеканала "Прямой".
Мэр Киева связал рост тарифов с повышением стоимости электроэнергии, горючего и расходных материалов, а также с необходимостью платить зарплату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.
"Мы понимаем, что это - непопулярное решение. Все другие крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт дотационный. И мы не повышали стоимость проезда сколько могли", - сказал Кличко.
Столичный городской голова отметил, что город сохраняет льготы на проезд для социально уязвимых категорий населения, хотя государство не компенсирует эти расходы городскому бюджету.
- Напомним, с 1 января 2022 года цены на проезд в общественном транспорте Киева повысят . Для жителей столицы проезд обойдется в 12 грн при наличии "карточки киевлянина". Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 грн. 20 коп., а разовая поездка будет стоить 20 грн.
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