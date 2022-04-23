Вынужденным переселенцам, нашедшим убежище на Черкасчини, передали гуманитарную помощь – Марина Порошенко

"В канун светлого праздника Пасхи вместе с командой "Европейская Солидарность" мы сформировали очередной гуманитарный груз для наших соотечественников, которые, спасаясь от вооруженной агрессии россиян, были вынуждены покинуть родные дома и ныне нашли убежище на Черкасчине", – пишет Марина Порошенко. в Facebook.

"Когда вокруг Киева шли активные боевые действия, в Черкасскую область прибывали преимущественно жители Бучи, Ирпеня, Броварского и Барышевского районов. Одни останавливались для краткосрочной передышки и двигались дальше на запад, другие - оставались в Черкасской области на постоянной основе. Сейчас в область приезжает много женщин и детей из Донецкой и Луганской областей. К сожалению, с каждым днем вынужденных переселенцев становится все больше, - констатирует Марина Порошенко.

"Каждому из них нужна крыша над головой, защита и поддержка. И я очень благодарна всем черкасчанам за настоящий пример жертвенности и человечности. К примеру, только небольшая Буцкая громада, насчитывающая всего 5 тысяч жителей, приняла у себя 7 тысяч вынужденных переселенцев. А Жашковская объединенная территориальная громада - около 10 тысяч", - рассказывает Марина.

"Именно для переселенцев, которые сейчас находятся в этих громадах, мы подготовили детское питание и средства гигиены, продуктовые наборы и мясные консервы. Также для них мы передали пски, чтобы даже далеко от дома, каждый почувствовал праздник, дружеское плечо соотечественников и исполнился верой в нашу победу!", – отмечает Марина Порошенко.