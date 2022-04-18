Вынужденные переселенцы смогут оформить помощь от ООН и ЮНИСЕФ через "Дию", - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в telegram.

По его словам, кроме выплат от государства наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ, которые можно будет оформить через "Дию".

"Кроме выплат от государства наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций – ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал "Дия". Сейчас работаем над технической реализацией такого решения", - сказал Шмыгаль. .

15 апреля Денис Шмыгаль заявил, что Правительство совместно с ООН запускает программы выплат вынужденным переселенцам и малоимущим пенсионерам, которые переехали из-за боевых действий.

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