Вынужденные переселенцы смогут оформить помощь от ООН и ЮНИСЕФ через "Дию", - Шмыгаль
Кабмин принял постановление о возможности внутренним переселенцам оформить помощь от ООН и ЮНИСЕФ через портал "Дия"
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в telegram.
По его словам, кроме выплат от государства наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ, которые можно будет оформить через "Дию".
"Кроме выплат от государства наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций – ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал "Дия". Сейчас работаем над технической реализацией такого решения", - сказал Шмыгаль. .
- 15 апреля Денис Шмыгаль заявил, что Правительство совместно с ООН запускает программы выплат вынужденным переселенцам и малоимущим пенсионерам, которые переехали из-за боевых действий.
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