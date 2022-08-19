Вынужденные переселенцы, не получившие денежную помощь, могут подать заявление во второй раз
Внутриперемещенные лица, которые подавали заявления через Дию до 30 апреля 2022 г., но не получили выплат, могут подать заявление еще раз, но теперь лично
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Вынужденные переселенцы, которые подавали заявление на помощь через Дию до 30 апреля, но так и не дождались денег, могут обратиться с заявлением повторно. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 августа.
Чтобы подать заявление снова, человек должен прийти в орган соцзащиты населения лично. Кроме заявления, необходимо дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, которая подтверждает факт подачи заявления через приложение Дия. Сделать это можно до 1 октября 2022 года.
Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.
- С 19 апреля в Дии начала функционировать комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц. Через приложение можно оформить статус ВПЛ и получать денежные выплаты.
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