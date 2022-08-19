Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Вынужденные переселенцы, которые подавали заявление на помощь через Дию до 30 апреля, но так и не дождались денег, могут обратиться с заявлением повторно. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 августа.

Чтобы подать заявление снова, человек должен прийти в орган соцзащиты населения лично. Кроме заявления, необходимо дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, которая подтверждает факт подачи заявления через приложение Дия. Сделать это можно до 1 октября 2022 года.

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.

С 19 апреля в Дии начала функционировать комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц. Через приложение можно оформить статус ВПЛ и получать денежные выплаты.

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