Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских Сил Обороны оккупанты пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий. Часть из них пытается перейти границу из РФ и выехать на территорию Белгородской области", - говорится в сообщении.

Российские захватчики во время бегства из Харьковской области занимаются массовым мародерством, забирают машинами отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры, даже турники и спортивные снаряды. Также обворовывают школы.

В одном из сел оккупанты угнали автобус, который впоследствии покинули в шести километрах с 36 телами рашистов.

Семьи захватчиков удивляются рассказам кафиров армии РФ о контрнаступлении Украины, ведь росСМИ распространяют информацию об успешном наступлении рашистов.

"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива", - добавляют в ГУР.

Российские кафиры в марте скрылись из города Буча, оставив после себя военную технику чуть ли не в каждом дворе.

15 мая стало известно, что захватчики украли кота породы мейн-кун и вывезли его в Белоруссию, где его нашли местные и вернули владельцам благодаря контактам в кошачьем кулончике.

Кафиры мародерили на захваченной части Харьковской области, вывозя оттуда все.

Российские мародеры устроили в оккупированном Токмаке вооруженную стычку, в результате которой четыре кафира погибли , а около десяти получили ранения.

ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.

В перехваченном разговоре захватчик признался , что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили русские.

ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается , что не хочет денег, а хочет ехать домой.

Еще 8 мародерам из российской армии сообщили о подозрении, за то, что те выносили из домов компьютерную и бытовую технику, украшения, одежду и даже еду в Буче.

Российский захватчик рассказал жене о мародерстве и замене подразделения из-за потерь на фронте в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb