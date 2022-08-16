Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .

"Сообщено о подозрении еще 8 мародерам из армии РФ, грабившим украинцев в Буче. Среди них - военнослужащие ВС РФ и росгвардии!" – говорится в сообщении.



Установлено, что во время полномасштабного вторжения, а именно с 24 февраля по 31 марта, оккупанты грабили имущество местных жителей и мародерили покинутые дома в Буче. Большинство из злоумышленников – солдаты воинской части 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ, среди них есть и десантник-гвардеец из Крыма.

Воровали преимущественно компьютерную и бытовую технику, ювелирные украшения, гаджеты, одежду и даже еду.

"Задокументировано, что впоследствии злоумышленники отправляли ворованное имущество родным в почтовых отправлениях из белорусского города Мозырь. Эти "посылки" назначались адресатам в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине", - добавляют в СБУ.

Мародерам сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы от восьми до двенадцати лет.

"С 5 марта Буча фактически оккупирована и блокирована россиянами , некоторые горожане не знают об эвакуации", - депутат горсовета.

Российские оккупанты в марте скрылись из города Буча, оставив после себя военную технику чуть ли не в каждом дворе.

15 мая стало известно, что захватчики украли кота породы мейн-кун и вывезли его в Беларусь, где его нашли местные и вернули владельцам благодаря контактам в кошачьем кулончике.

Оккупанты мародерили на захваченной части Харьковской области, вывозя оттуда все.

Российские мародеры устроили в оккупированном Токмаке вооруженную стычку, в результате которой четыре оккупанта погибли , а около десяти получили ранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb