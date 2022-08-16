Выносили в Буче из домов технику, одежду и еду. Мародерам из армии РФ сообщили о подозрении
Еще 8 мародерам из российской армии сообщили о подозрении, за то что те выносили из домов компьютерную и бытовую технику, украшения, одежду и даже еду в Буче
Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .
"Сообщено о подозрении еще 8 мародерам из армии РФ, грабившим украинцев в Буче. Среди них - военнослужащие ВС РФ и росгвардии!" – говорится в сообщении.
Установлено, что во время полномасштабного вторжения, а именно с 24 февраля по 31 марта, оккупанты грабили имущество местных жителей и мародерили покинутые дома в Буче. Большинство из злоумышленников – солдаты воинской части 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ, среди них есть и десантник-гвардеец из Крыма.
Воровали преимущественно компьютерную и бытовую технику, ювелирные украшения, гаджеты, одежду и даже еду.
"Задокументировано, что впоследствии злоумышленники отправляли ворованное имущество родным в почтовых отправлениях из белорусского города Мозырь. Эти "посылки" назначались адресатам в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине", - добавляют в СБУ.
Мародерам сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы от восьми до двенадцати лет.
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