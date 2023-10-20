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Выносила "приговоры" Чубарову и Бекирову: суду дали обвинительный акт в отношении судьи-коллаборантки из Крыма

20 октября, 2023 пятница
16:04
Криминал

В суд направили обвинительный акт в отношении так называемой судьи Верховного суда Крыма Юлии Цораевой: она участвовала в вынесении "приговоров" главе меджлиса Рефату Чубарову и крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ и ГБР собрали доказательную базу на Цораеву. По данным следствия, она причастна к массовым репрессиям против крымскотатарского народа во временно захваченном Крыму.

"Находясь в составе оккупационного "верховного суда" на полуострове, она принимала участие в вынесении тюремного "приговора" по сфабрикованному делу против Главы Меджлиса Рефата Чубарова . Также Цораева причастна к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова", - говорится в сообщении.

Как указывают в СБУ, до аннексии Крыма Цораева была судьей Керченского городского суда. После захвата полуострова судья перешла на сторону РФ и осталась в должности в уже оккупированном суде. В 2020 году ее назначили "судьей Верховного суда РФ" в Крыму приказом президента России Владимира Путина.

Так называемой судье сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

"Обвинительный акт по фигурантке направлен в суд. Поскольку предательница скрывается на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к ответственности", - добавили в СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Ранее Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование в отношении 9 судей Апелляционного суда и местных судов и 2 правоохранителей из Крыма по факту государственной измены и направило обвинительные акты в суд. Однако предатели продолжают работать на оккупантов.
Россия
Крым
аннексия Крыма
оккупированные территории
государственная измена
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