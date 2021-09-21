Вынесет за 3-7 раундов: Редкач сделал ошеломляющий прогноз на бой Усик - Джошуа
Украинский боксер Иван Редкач уверен, что его соотечественник Александр Усик нокаутирует британца Энтони Джошуа
Об этом Редкач написал в Instagram.
По его убеждению, Усик одержит досрочную победу над Джошуа и для этого ему хватит трех-семи раундов.
"Саша его вынесет за три-семь раундов, это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов. Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, они были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твое время. Не забудьте купить побольше попкорна. Это будет яркая и эмоциональная ночь", - написал Иван Редкач, имея в виду победы британца над украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 сентября Василий Ломаченко сказал, что Александр Усик превосходит Джошуа в скорости.
- 19 сентября промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере.
- 21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок против Александра Усика $20,5 млн.
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