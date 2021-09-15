Выманивали у людей доступ к банковским счетам: СБУ ликвидировала мошеннические колл-центры

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что злоумышленники снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.



По данным правоохранителей, в противоправной деятельности колл-центр привлекли почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам. Точная сумма "доходов" мошенников устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.



"Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к" клиентов ", которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию. Как следствие - злоумышленники получали доступ к онлайн- банкинга людей и снимали их средства ", - говорится в сообщении.



Известно, что часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - "Леры Сумского". Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.



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