Выманивали у людей доступ к банковским счетам: СБУ ликвидировала мошеннические колл-центры
Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области, которые использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленники снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.
По данным правоохранителей, в противоправной деятельности колл-центр привлекли почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам. Точная сумма "доходов" мошенников устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.
"Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к" клиентов ", которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию. Как следствие - злоумышленники получали доступ к онлайн- банкинга людей и снимали их средства ", - говорится в сообщении.
Известно, что часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - "Леры Сумского". Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.
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