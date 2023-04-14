Об этом СБУ сообщила в телеграме.

В Киевской области правоохранители задержали жителя Бориспольского района, который выманивал средства у близких пропавшего без вести украинского воина.

"Установлено, что жертвой мошенника стал брат его односельчанина, младшего сержанта механизированного взвода ВСУ. Этот военный не выходил на связь после вражеского артобстрела украинских позиций под Бахмутом. По данным следствия, злоумышленник сообщил родственнику военного, что пропавший якобы находившийся на территории Беларуси и нуждается в сложной операции", - отметили в СБУ.

Злоумышленник для "спасения" защитника просил перевести $2 тыс. на собственные банковские карты. Однако правоохранители разоблачили мошенника и задержали его.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 190 (мошенничество);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

А в Виннице СБУ задержала руководителя одной из коллекторских компаний.

"Он требовал от демобилизованного раненого военнослужащего ВСУ уплатить 1 млн грн якобы просроченного долга его матери. В случае неуплаты угрожал физической расправой", - добавили в пресс-службе.

Правоохранители задержали мужчину при получении 200 тыс. грн. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах). В настоящее время он находится под стражей без права на внесение залога.