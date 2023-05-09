Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"Дарницкой окружной прокуратурой г. Киева сообщено о подозрении гражданину, который мошенническим путем завладевал средствами родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ", - пишет ведомство.

По версии следствия, злоумышленник обнаруживал в социальных сетях сообщения о поиске бойцов, долго не выходивших на контакт со своими близкими. Он связывался с семьями, представлялся офицером ВСУ, волонтером или побратимом и рассказывал, что знает, где находятся защитник.

Обычно подозреваемый называл местонахождение разыскиваемых - Бахмут и сообщал о тяжелых травмах воина.

"Используя уязвимое психоэмоциональное состояние пострадавших, подозреваемый предлагал им перечислить на его личный банковский счет средства вроде бы на бензин для эвакуации разыскиваемых бойцов, закупки лекарств для них", - рассказывают в пресс-службе.

Для "помощи" пропавшему родственнику мужчина просил от 1,5 до 5 тыс. грн.

Получив деньги, он прекращал выходить на связь, а иногда даже оскорблял, указывая на их доверчивость.