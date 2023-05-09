Выманивал у семей пропавших военных деньги на лекарства и бензин: злоумышленнику объявили подозрение
Мужчина, обманом выманивавший деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих, получил подозрение
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"Дарницкой окружной прокуратурой г. Киева сообщено о подозрении гражданину, который мошенническим путем завладевал средствами родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ", - пишет ведомство.
По версии следствия, злоумышленник обнаруживал в социальных сетях сообщения о поиске бойцов, долго не выходивших на контакт со своими близкими. Он связывался с семьями, представлялся офицером ВСУ, волонтером или побратимом и рассказывал, что знает, где находятся защитник.
Обычно подозреваемый называл местонахождение разыскиваемых - Бахмут и сообщал о тяжелых травмах воина.
"Используя уязвимое психоэмоциональное состояние пострадавших, подозреваемый предлагал им перечислить на его личный банковский счет средства вроде бы на бензин для эвакуации разыскиваемых бойцов, закупки лекарств для них", - рассказывают в пресс-службе.
Для "помощи" пропавшему родственнику мужчина просил от 1,5 до 5 тыс. грн.
Получив деньги, он прекращал выходить на связь, а иногда даже оскорблял, указывая на их доверчивость.
- СБУ задержала чиновника Одесской военной администрации, требовавшего деньги с предпринимателей.
- Нацполиция разоблачила схему присвоения средств, выделенных на закупки гуманитарной помощи и военного снаряжения, разработанную чиновниками Одесской ОВА.
- Суд назначил до 5 лет лишения свободы одесситке, продававшей украинским воинам воображаемое военное снаряжение в соцсетях.
- Ранее стражи порядка разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал деньги у родственников погибших украинских бойцов в обмен на помощь в получении выплат от государства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное