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Выманили у пенсионеров более 1 млн грн, притворившись соцработниками: 9 членов преступной организации подозревают в мошенничестве

22 сентября, 2023 пятница
16:23
Криминал

Правоохранители разоблачили девять участников преступной организации, которые представлялись соцработниками, чтобы путем мошенничества выманить у пенсионеров деньги. Подозреваемые завладели имуществом 14 потерпевших на общую сумму более миллиона гривен

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые в течение 2023 года незаконно завладели денежными средствами пенсионеров путем мошенничества.

"Они имели данные о стариках, которые через интернет приобрели биологически активные добавки. Подозреваемые звонили им, представляясь соцработниками, и под предлогом предоставления услуг по возврату денег, потраченных на якобы некачественные биологически активные добавки, предлагали возврат этих средств", - говорится в сообщении.

Подозреваемые вводили потерпевших в заблуждение, просили совершить "страховой платеж" и предоставляли для этого номер счета. После того, как пенсионеры перечисляли денежные средства, члены преступной организации на связь с ними больше не выходили.

Подозреваемые завладели имуществом 14 потерпевших на общую сумму более миллиона гривен. Самой старшей пострадавшей бабушке 92 года.

Правоохранители одновременно провели около 40 обысков на территории г. Киева, г. Тернополя и Киевской области по месту жительства и транспортных средствах причастных лиц, а также офисных помещениях.

В настоящее время семь участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Подозреваемым вручено ходатайство о применении мер пресечения.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора девять участников преступной организации сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины) .

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Украина
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