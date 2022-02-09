Выключили свет, уговаривали прессу не приходить: Разумков обвинил СБУ в попытке сорвать его пресс-конференцию в Харькове
Экспредседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил Службу безопасности Украины в том, что в Харькове ему не дали представить местную команду своих сторонников
Об этом он написал в Facebook.
По словам Разумкова, в помещении, где планировалась встреча за час до начала, исчез свет, а его вместе с его поклонниками в здание не пустили.
Разумков считает, что за этими событиями стоит СБУ.
Он сказал, что спецслужащие обращались к местным журналистам с просьбой не освещать пресс-конференцию.
“На фоне угрозы эскалации со стороны российского агрессора, СБУ в приграничной области занимается борьбой с политическими оппонентами вместо того, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности. Именно такова, к сожалению, сегодня украинская политика. Я бы хотел обратиться к власти и призвать ее не тратить силы и ресурсы на борьбу с нами”, - заявил Разумков.Впоследствии Разумков смог представить свою команду в Харькове.
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