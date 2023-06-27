Выключил морозилку, потому что раздражал звук: в США уборщик уничтожил результаты более 20 лет работы исследователей
В лаборатории Политехнического института Ренсселера в США уборщик уничтожил результаты десятилетий исследований, потому что выключил лабораторную морозильную камеру из-за раздражающего звука
Об этом пишет SkyNews.
В судебных документах отмечено, что исследование имело потенциал стать революционным в области химии и химической биологии, так что институт оценил убытки в $1 миллион и подал на клининговую компанию в суд.
Морозильная камера ждала ремонта, так что возле нее поместили табличку с просьбой не убирать и объяснением, как отключить звуковой сигнал. Однако уборщик ее проигнорировал и отключил морозилку от сети.
Температура в морозильной камере была установлена на -80°C и даже небольшое ее колебание могло привести к катастрофическим последствиям - уничтожению клеточных культур, образцов и других результатов исследований. К моменту, когда исследователи заметили, что температура в камере составляла всего -3,5 °C, большинство образцов были уничтожены и непригодны для дальнейшей работы. Спасти их не удалось.
- 21 июня США впервые разрешили продажу курятины, изготовленной с использованием животных клеток. Этот шаг открывает новую эру производства мяса, которая имеет целью уменьшить вред для животных и значительное экологическое воздействие на окружающую среду.
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