Выключение телеканала "Эспрессо" из сети Т2 – действие российской агентуры, – Николай Княжицкий
Нардеп и основатель "Еспресо" отметил, что отключение телеканала из сети Т2 – это попытка агентов РФ скрыть свои военные преступления в Украине
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.
По словам Княжицкого, отключения "Еспресо" из Т2 спровоцировали кадры из Бучи, Ирпеня с сотнями погибших мирных жителей, транслирующих на телеканале, такие видео особенно "режут" россию. Агрессор хочет скрыть все свои преступления.
"Кроме отключения "Еспресо" из сети Т2 произошло отключение и таких каналов как "Прямой" и "5 канал", в которых еще хуже ситуация - их выключили со спутника и кабельного телевидения. Иначе как актом информационной агрессии РФ", - добавил он. .
Также Княжицкий отметил: "Еспресо" транслирует общими эфирами с мировыми телеканалами. Это программы "Радио Свобода", новости France 24, выпуски BBC и "Голос Америки". Сейчас Украина ведет серьезные переговоры о получении мощного военного оружия, а нашими ближайшими партнерами Украины сейчас США и Британия. Поэтому отключение программ BBC и Голоса Америки делается демонстративно, чтобы сорвать эти военные контакты.
- Добавим, концерн РРТ выключил вещание "Еспресо" в цифровой сети Т2: открытое письмо телеканала президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное