Выключение телеканала "Эспрессо" из сети Т2 – действие российской агентуры, – Николай Княжицкий

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



По словам Княжицкого, отключения "Еспресо" из Т2 спровоцировали кадры из Бучи, Ирпеня с сотнями погибших мирных жителей, транслирующих на телеканале, такие видео особенно "режут" россию. Агрессор хочет скрыть все свои преступления.



"Кроме отключения "Еспресо" из сети Т2 произошло отключение и таких каналов как "Прямой" и "5 канал", в которых еще хуже ситуация - их выключили со спутника и кабельного телевидения. Иначе как актом информационной агрессии РФ", - добавил он. .



Также Княжицкий отметил: "Еспресо" транслирует общими эфирами с мировыми телеканалами. Это программы "Радио Свобода", новости France 24, выпуски BBC и "Голос Америки". Сейчас Украина ведет серьезные переговоры о получении мощного военного оружия, а нашими ближайшими партнерами Украины сейчас США и Британия. Поэтому отключение программ BBC и Голоса Америки делается демонстративно, чтобы сорвать эти военные контакты.

Добавим, концерн РРТ выключил вещание "Еспресо" в цифровой сети Т2: открытое письмо телеканала президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету

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