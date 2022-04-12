Выключение каналов из эфира - это и неуважение к людям, и диверсия против государства, - Владимир Арьев

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV

“В интернете можно сейчас писать на странице обращения к Президенту Зеленскому, чтобы он наконец-то отреагировал на происходящее с произволом Концерна РРТ, который незаконно, не имея никаких законных оснований, просто выключил рубильник. Здесь мы можем говорить именно об общественной реакции, потому что прошло больше недели и власть считает, что ничего не произошло, ничего не видит, ничего не слышит и делает вид, что ничего не произошло”, - подчеркнул Арьев.

Народный депутат Украины считает важным моментом, что общество готово сплотиться.

“Для меня очень важный момент, что общество готово сплотиться, а мы, используя наши властные полномочия, как народные депутаты, обращаемся к властным структурам и готовы обращаться к европейским структурам. Потому что если Украина сейчас получив опросник делает следующий шаг для того, чтобы стать членом Европейского Союза, она обязана придерживаться одной из главных ценностей ЕС – свободы слова и свободы мысли. Поскольку все каналы занимали проукраинскую позицию всегда, здесь не может быть никаких претензий, что каналы мешали обороне Украины. Они наоборот очень мотивировали граждан Украины. Многие бойцы ВСУ и терробороны являются зрителями этих каналов, таким образом отключение каналов из эфира есть не то что неуважение к этим людям, кроме того, это еще диверсия против государства”, - добавил нардеп.

Канал уже обратился к международным партнерам , однако надеется на поиск компромиссного решения по возобновлению вещания



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