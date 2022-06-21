Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Я выступала и выступаю за то, чтобы власть перестала ограничивать свободу слова в Украине. Вопрос закрытия трех проукраинских каналов "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" для меня очень болезненный. Мы обсуждаем этот вопрос не только внутри страны, но и за ее пределами. Поскольку мы не можем одновременно бороться за какие-нибудь исключительные европейские ценности, а за все остальные нет", - пояснила Рудык.

Рудык подчеркнула, что свобода слова является базовой демократической ценностью.

"Свобода слова является базовой демократической ценностью. Работа журналистов тоже относится к базовым демократическим ценностям в европейских государствах. Поэтому, когда во время военного положения три украинских телеканала показывают и выражают четкую проукраинскую точку зрения, а эти каналы закрывают, то это выглядит как нарушение того, за что мы боремся", - добавила Рудык.