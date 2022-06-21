Выключение из сети Т2 "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" ограничивает свободу слова в Украине, - нардеп Рудык
Народный депутат Кира Рудык считает, что выключение из сети Т2 телеканалов "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" нарушает свободу слова и базовые демократические ценности. Работа журналистов и свобода слова принадлежат к базовым демократическим ценностям в европейских государствах
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Я выступала и выступаю за то, чтобы власть перестала ограничивать свободу слова в Украине. Вопрос закрытия трех проукраинских каналов "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" для меня очень болезненный. Мы обсуждаем этот вопрос не только внутри страны, но и за ее пределами. Поскольку мы не можем одновременно бороться за какие-нибудь исключительные европейские ценности, а за все остальные нет", - пояснила Рудык.
Рудык подчеркнула, что свобода слова является базовой демократической ценностью.
"Свобода слова является базовой демократической ценностью. Работа журналистов тоже относится к базовым демократическим ценностям в европейских государствах. Поэтому, когда во время военного положения три украинских телеканала показывают и выражают четкую проукраинскую точку зрения, а эти каналы закрывают, то это выглядит как нарушение того, за что мы боремся", - добавила Рудык.
- 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключения вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
- Сотрудники Еспресо, Прямого и 5 канала обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общего телемарафона заявил, что Еспресо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова , назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по вопросам телерадиовещания о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и главы Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.
- Госспецсвязи заявила , что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
- Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" пятого президента.
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