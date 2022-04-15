Выключение "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из сети Т2 ослабляет позиции Украины в информационной войне против РФ, кто-то должен понести ответственность, - Вятрович

Такое мнение он высказал в эфире Еспрессо.TV.



“В ситуации с отключением телеканалов “Эспрессо”, “Прямой” и “5 канал” есть несколько отвратительных вещей. Первое, что телеканалы отключили. Телеканалы, патриотические и информационно наполненные для украинцев. Второе, что в этой ситуации никто не может взять на себя ответственность за эту ситуацию. Нам никто не озвучил причину отключения телеканала”, - пояснил Вятрович.



Он рассказал, что на заседании Верховной Рады было принято решение о необходимости сохранения свободы слова в Украине. Но, по его словам, этого недостаточно в информационной войне против РФ, хотя это и делает Украину сильнее россиян.



“Мы ведем информационную войну против РФ. Но нам недостаточно, хотя это и очень важных, политических заявлений. На самом деле нужно понять, кто должен отвечать за такой позорный поступок против проукраинских телеканалов. На мой взгляд, это ослабляет позицию Украины в информационной войне против РФ", - добавил Вятрович.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".

Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Эспрессо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.

Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Эспрессо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Эспрессо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает, что ни одна война не может оправдать создание фундамента тоталитарного государства , а отключение телеканалов "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой" из сети Т2 - это информационная диверсия.



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