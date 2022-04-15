Выключение "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из сети Т2 ослабляет позиции Украины в информационной войне против РФ, кто-то должен понести ответственность, - Вятрович
Народный депутат Владимир Вятрович считает, что отключение проукраинских телеканалов "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из сети Т2 оказывает большое влияние на позиции Украины в информационной войне против РФ
Такое мнение он высказал в эфире Еспрессо.TV.
“В ситуации с отключением телеканалов “Эспрессо”, “Прямой” и “5 канал” есть несколько отвратительных вещей. Первое, что телеканалы отключили. Телеканалы, патриотические и информационно наполненные для украинцев. Второе, что в этой ситуации никто не может взять на себя ответственность за эту ситуацию. Нам никто не озвучил причину отключения телеканала”, - пояснил Вятрович.
Он рассказал, что на заседании Верховной Рады было принято решение о необходимости сохранения свободы слова в Украине. Но, по его словам, этого недостаточно в информационной войне против РФ, хотя это и делает Украину сильнее россиян.
“Мы ведем информационную войну против РФ. Но нам недостаточно, хотя это и очень важных, политических заявлений. На самом деле нужно понять, кто должен отвечать за такой позорный поступок против проукраинских телеканалов. На мой взгляд, это ослабляет позицию Украины в информационной войне против РФ", - добавил Вятрович.
- Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".
- Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Эспрессо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.
- Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Эспрессо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Эспрессо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает, что ни одна война не может оправдать создание фундамента тоталитарного государства , а отключение телеканалов "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой" из сети Т2 - это информационная диверсия.
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