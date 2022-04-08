"Выключение Эспрессо - большая ошибка, если не сказать преступление" - украинский писатель Андрей Любка

“Отключение телеканала Эспрессо, как и отключение других украинских патриотических каналов – это большая ошибка, если не сказать преступление в юридической терминологии. Но это еще и свидетельство того, что наши вооруженные силы хорошо справляются со своей работой и дарят чувство безопасности, защищенности и надежности. Поэтому некоторые люди во властных кабинетах чувствуют себя настолько беззаботно, что у них появляется время на интриги, на внутриполитическую борьбу, которая, на мой взгляд, сейчас должна быть абсолютно запрещена, и на подлые интригантские действия по расчистке информационного и политического поля. Действия направлены на формирование выгодного для определенных групп во власти общественного мнения, для формирования будущих рейтингов. Это все настолько некстати сейчас, настолько подло и цинично, что даже не хочется говорить.

Эспрессо имеет разветвленное хорошо настроенное сотрудничество с западными редакциями и ретранслирует их программы. А для меня особенно Эспрессо важен тем, что из всех украинских каналов, особенно по сравнению с большими мейнстримными каналами, Эспрессо всегда отличался интеллектуальностью: это канал, который не гнался за сенсациями и готовил очень хороший, глубокий, интеллектуально совершенный продукт, которого так не хватает в нашем телевизионном пространстве и в информационном пространстве в целом.



Потому я призываю вернуть Эспрессо и другие отключенные телеканалы в цифровой эфир! Эти каналы работают в Украине!” - говорится в обращении.