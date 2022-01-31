Выключают электричество и не кормят: Денисова заявила об издевательствах над заключенными Макеевской колонии в ОРДО

Об этом она написала в Telegram.



"Представители оккупационной администрации в ОРДО продолжают издеваться над гражданами Украины. Крайне критическая ситуация сложилась в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области, где незаконно содержатся украинские граждане, среди которых 28 гражданских заложников. Такую информацию получила от родственников". , – заметила она.



Омбудсман заявила, что среди украинских заключенных в колонии 28 гражданских заложников.



"Администрация колонии выключает электроэнергию и подает ее всего два часа в сутки. Поэтому заключенные, которые вынуждены готовить себе еду самостоятельно с помощью кипятильника, живут впроголодь", - отметила Денисова.



Она добавила, что большинство заключенных испытывают проблемы с желудком, некоторые передвигаются на ходунках. Родным запрещают передавать им свечи и фонарики.



Как сообщила Денисова, медицинская помощь украинцам также не предоставляется. Они лечатся теми препаратами, которые иногда могут передать родители или Международный Комитет Красного Креста.



Омбудсман расценивает такие действия как пытки и бесчеловечное обращение с людьми.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях заключены около полутысячи человек за проявление проукраинской позиции.