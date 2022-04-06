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"Выключать патриотические телеканалы во время войны – очень последнее дело": Андрухович просит вернуть Еспресо, Прямой и 5 канал в эфир

6 апреля, 2022 среда
15:08
Эспрессо Т2

Украинский писатель Юрий Андрухович призвал вернуть украинские телеканалы Еспресо, Прямой и 5 канал в систему цифрового вещания

Об этом Андрухович сказал в видеообращении, передает Еспресо.TV.

"Приветствую всех, я Юрий Андрухович и я не знаю, это ошибка или это преступление, но, на мой взгляд, выключать патриотические телевизионные каналы во время войны - это действительно очень последнее дело", - сказал Андрухович.

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Писатель призвал ответственных лиц "не делать глупостей" и вернуть телеканалам возможность работать в эфире.

"И я обращаюсь к господину или даме, от которых это зависит: я очень прошу вас не делать глупостей и вернуть в систему цифрового вещания телеканалы Еспресо, Прямой и 5 канал", - сказал Андрухович.

  • Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключения вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
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