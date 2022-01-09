Выходцы с Кавказа похитили бизнесмена на Полтавщине и после получения выкупа хотели утопить в Днепре

Подробности со ссылкой на официальный ТГ-канал Уголовного розыска приводит Еспресо.TV .



"В полицию Полтавщины поступило сообщение о том, что в канун новогодней ночи 55-летний местный предприниматель внезапно перестал выходить на связь. Оперативники провели ряд первоочередных мероприятий и установили, что автомобиль без вести пропавшего пострадавшего находится в одном из городов Киевской области. Счет шел на минуты", - отмечают правоохранители.



Убийство удалось предотвратить благодаря работе работников Департамента уголовного розыска Нацполиции, Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, следователей, а также сотрудников управления уголовного розыска и других оперативных служб ГУНП в Киеве, при силовой поддержке спецназовцев КОРДа.











"По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировали и подготовились к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину они требовали денежные средства. Потом планировали убить, а тело выбросить в реку ", - говорят в Уголовном розыске.



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Проведенными неотложными следственными действиями полицейские установили местонахождение потерпевшего и освободили его. Кроме того, был изъят ряд вещественных доказательств, среди которых и транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники.















Подозреваемые задержаны. В настоящее время их действия квалифицируют по статьям 115 (преднамеренное убийство), 189 (вымогательство), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в составе организованной преступной группы.



Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные лица, а также заказчики преступления.





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