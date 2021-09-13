Выходные с летней погодой кончились, - Наталья Диденко предупредила о дождях и туманах

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Выходные с летней погодой закончились - пора за работу. Не только нам, людям, но и атмосфере", - сообщила она.

Завтра, во вторник, Украину будут пересекать атмосферные фронты. С фронтами, как правило, связаны дожди. Будут они и завтра, но в основном на Западе Украины.

Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух также на севере, в центральных областях, может затронуть Харьковщину. Но и солнца достаточно.

Юг и Восток еще принадлежать сухой воздушной массе.

Температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях - ведь они завтра окажутся в тылу холодного фронта, днем ожидаются еще все же комфортные +18°C...+22°C.

На остальной территории Украины побудет летняя погода, +20°C...+25°C.

"Не забывайте о туманах, их обманчивая утренняя красота с видимостью 300-500 метров пусть не отвлекает вас, дорогие водители, от дороги", - отметила госпожа Диденко.

В Киеве вторник ожидается достаточно комфортным. Хотя и столицу пересечет атмосферный фронт, однако ничего существенного он не даст, максимум - увеличение влажной облачности.

Следствием прохождения фронта будет небольшое снижение температуры воздуха - максимально в Киеве завтра около +22°C.

Синоптик добавила, что значительноболее ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем дрожать от холода, особенно в помещениях, от +13°C...+16°C.

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