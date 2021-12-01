Выходит уникальный фильм "И.о. Святого Николая"
16 декабря на украинские экраны выйдет музыкальный фильм "И.о. Святого Николая"
Уже совсем скоро на украинские экраны выходит действительно уникальный фильм для детской и семейной аудитории - "Исполняющий обязанности Святого Николая". И как легко догадаться из названия фильма, сюжет фильма будет касаться чудотворца Николая и его миссии в осуществлении детских мечтаний. Но это не совсем так.
Авторы фильма рассказывают, что в декабре этого года украинцы будут иметь возможность посмотреть историю об отцовстве, любви, поддержке и осуществлении желаний. "Наш фильм - это история о современных родителях и детях, о современных отношениях в семье, иногда слишком серьезных, курьезных и смешных. Мы пытались создать легкий и остроумный рассказ", - Галина Лышак (режиссер и сосценарист фильма).
Главными актерами фильма являются Олег Пригода (роль Ангела), Юрий Цветков (роль Святого Николая), Роланд Орбан (роль папы) и Дарья-Мария Лышак (роль дочери). Кроме того, "И.о. Святого Николая" - это еще и мюзикл. То есть у зрителя будет возможность не только смотреть историю, но и наслаждаться прекрасным музыкальным оформлением.
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