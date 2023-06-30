Выходила в свет 320 лет: старейшая ежедневная газета Европы издала последний бумажный номер
В пятницу, 30 июня, старейшая ежедневная газета Европы Wiener Zeitung ("Венская газета"), издававшаяся 320 лет, издала последний бумажный экземпляр перед окончательным переходом в онлайн-формат
Об этом сообщает Spiegel .
Австрийский ежедневный вестник Wiener Zeitung почти непрерывно выходил в свет с 8 августа 1703 года (сначала под названием Wienerisches Diarium). На первой полосе последнего номера подведены итоги существования издания. Отмечается, что газета выходила в свет 320 лет - 3 839 месяцев или 116 840 дней.
С момента первого выпуска издание прекращало работу только во время нацистской оккупации. Однако с 1 июля 2023 года газета больше не будет издавать печатные ежедневные номера - издание полностью перейдет в онлайн-формат, а бумажная версия будет выходить "время от времени". В редакции будут работать около 20 человек.
Причиной отказа печатной версии стали евродиректива и решение правящей коалиции. Власти Австрии решили публиковать официальные документы онлайн, поэтому печатная версия потеряла основной источник дохода.
- Ранее самая популярная газета Ирландии Irish Independent впервые за время существования опубликовала главную редакционную статью на украинском языке - до этого она выходила только на ирландском или английском.
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