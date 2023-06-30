Об этом сообщает Spiegel .

Австрийский ежедневный вестник Wiener Zeitung почти непрерывно выходил в свет с 8 августа 1703 года (сначала под названием Wienerisches Diarium). На первой полосе последнего номера подведены итоги существования издания. Отмечается, что газета выходила в свет 320 лет - 3 839 месяцев или 116 840 дней.

С момента первого выпуска издание прекращало работу только во время нацистской оккупации. Однако с 1 июля 2023 года газета больше не будет издавать печатные ежедневные номера - издание полностью перейдет в онлайн-формат, а бумажная версия будет выходить "время от времени". В редакции будут работать около 20 человек.

Причиной отказа печатной версии стали евродиректива и решение правящей коалиции. Власти Австрии решили публиковать официальные документы онлайн, поэтому печатная версия потеряла основной источник дохода.