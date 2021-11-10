Выходил на бой инвалидом: Фьюри после победы над Уайлдером перенес шестичасовую операцию

Об этом заявил отец и тренер боксера Джон Фьюри, сообщает BoxingNews24 .

По его словам, Фьюри перед третьим боем против Уайлдера получил тяжелую травму и сражался с американцем на обезболивающих.

"Тайсон получил тяжелую травму перед боем. Ему сделали инъекции в оба локтя и они онемели. Он затем перенес шестичасовую операцию. У него были костные шпоры, от которых ему пришлось избавиться. На тот момент Тайсон был инвалидом, поэтому боксерская часть вылетела в окно ", – рассказал Фьюри-старший.

Он добавил, что, несмотря на такие проблемы, верил в победу над американцем.

"Все-таки я знал, что он одержит победу. Потому что, когда я взглянул в глаза Тайсона, он был готов разрушать и уничтожать. В конце концов, это он и сделал. Все же это было увлекательное зрелище для публики. боев, который я когда-либо видел. Если честно, Тайсону было всего три с половиной недели на подготовку", - сказал Джон Фьюри.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

3 ноября стало известно, что Тайсон Фьюри будет вынужден защищать звание чемпиона мира WBC в бою против Диллиана Уайта.

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