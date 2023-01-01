"Выходи, полиция". На столичном Подоле задержали любителя пиротехники
В Киеве полиция задержала жителя столицы, который в новогоднюю ночь запускал салюты в районе Подола. Ему грозит до пяти лет заключения
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Около полуночи 1 января полиция получила уведомление о запуске салютов на столичном Подоле. Было установлено, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской.
"Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось также во многих телеграм-каналах. Правоохранители зарегистрировали обращения и немедленно приступили к поискам причастных лиц", - отметили в пресс-службе.
Правоохранители провели следственные действия и задержали 47-летнего киевлянина, запускавшего салюты в Киеве.
Мужчине грозит ограничение свободы до 5 лет по статье 296 УКУ (хулиганство).
"В очередной раз подчеркиваем: использование пиротехники запрещено без всяких исключений! Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные - привлечены к ответственности", - заявили в полиции.
Городской глава Киева Виталий Кличко также назвал , сколько киевлян и гостей столицы нарушили комендантский час в новогоднюю ночь:
"Ночью "Муниципальная охрана" Киева обнаружила 116 нарушителей комендантского часа. У них проверили документы, один из нарушителей был передан Национальной полиции", - написал он в телеграме.
- 30 декабря спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева напомнила о запрете на использование пиротехники, призвав украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить взрывы снарядов.
- В ночь на 1 января правоохранители задержали виннитчанина, решившего запустить фейерверки по случаю Нового года, ему грозит до пяти лет за решеткой.
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