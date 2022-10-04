Выход в Новую Каховку позволяет ВСУ рассечь вражескую группировку, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ВСУ двигаются в сторону Новой Каховки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация на правобережье Днепра достаточно интересна. На Юге ВСУ продвинулись в город Дудчаны, что в 25 км от Золотой Балки, которую мы уже контролируем. Выход к Новой Каховке позволяет рассекть российскую группировку на две зоны, каждую из которых можно будет сжимать отдельно", – объяснил Згурец.
По его словам, ВСУ будут совмещать удары дальнобойных средств и артиллерии с возможностями наступательных сухопутных подразделений.
"Наступление на Юге сложное, потому что это открытая местность, которая имеет много рек, которые нужно преодолевать. Динамика на Юге положительная. Думаю, что в ближайшее время будет объявлено о сдвиге ВСУ на этом плацдарме", - добавил Згурец.
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