Выход в Новую Каховку позволяет ВСУ рассечь вражескую группировку, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на правобережье Днепра достаточно интересна. На Юге ВСУ продвинулись в город Дудчаны, что в 25 км от Золотой Балки, которую мы уже контролируем. Выход к Новой Каховке позволяет рассекть российскую группировку на две зоны, каждую из которых можно будет сжимать отдельно", – объяснил Згурец.

По его словам, ВСУ будут совмещать удары дальнобойных средств и артиллерии с возможностями наступательных сухопутных подразделений.

"Наступление на Юге сложное, потому что это открытая местность, которая имеет много рек, которые нужно преодолевать. Динамика на Юге положительная. Думаю, что в ближайшее время будет объявлено о сдвиге ВСУ на этом плацдарме", - добавил Згурец.

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