Выход турецкого судна из Мариуполя не имеет ничего общего с выходом украинского зерна из портов, - посол

Об этом в украинском медиацентре сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Это (выход корабля) совсем не имеет ничего общего с выходом нашего зерна из наших портов. На самом деле проходят переговоры для убеждения российской стороны присоединиться к четырехсторонним переговорам и обсуждению планов ООН по разблокированию украинских портов", - отметил он.

По его словам, российская пропаганда извращает информацию и пытается "вбить клин" в отношениях Украины и Турции.

"Этот корабль, который был в порту Мариуполя, он удерживался оккупантами после того, как был оккупирован Мариуполь, и сейчас его освободили, он вышел из порта Мариуполь и выходит в открытое море. Это один из 21 кораблей, которые находились в украинских портах на момент начала войны", - добавил Боднар.

22 июня в Турции заявили о прогрессе в переговорах с РФ по деблокированию украинского зерна. Также сообщалось, что из порта оккупированного Мариуполя вышло турецкое судно Azov Concord.

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